بكين 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسقررت الصين إصدار سندات خزانة خاصة بأجلِ ثلاث سنوات بقيمة 750 مليار يوان (نحو 108 مليارات دولار أمريكي) لدعم اقتصادها.وذكرت وزارة المالية الصينية، أن السندات ستصدر في 12 ديسمبر الجاري، وستستهدف وتُصدر لبنوك معينة في سوق السندات بين البنوك، مشيرة إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، سيجري أيضًا عمليات السوق المفتوحة مع البنوك ذات الصلة.// انتهى //08:07ت م0030