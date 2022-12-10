القدس المحتلة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، بمخرجات قمم الرياض والتقارب العربي الصيني بما يخدم التنمية العربية، ويرفع من التعاون العربي الصيني، وأن المنطقة العربية تمثل موقعاً مهماً لمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين منذ سنوات، مشيرة إلى أن تطور العلاقات بين الجانبين أساسي في إنجاح هذا المشروع الكبير.وسلطت الأضواء على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية الذي أشاد بقمم الرياض وجدد دعوته لحل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.ولفتت صحف السبت النظر إلى البيان الختامي للقمة العربية الصينية الذي شدد على أن القضية الفلسطينية تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وواصلت تغطيتها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين من خلال قمعه لمسيرات مناهضة للاستيطان التي نظمت في نابلس وقلقيلية، وإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، واستمرار اعتداءات المستوطنين.وتناولت صحف فلسطين إعلان البيت الأبيض عن عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع في قمة الأسبوع المقبل عن فكرة أن تضم مجموعة العشرين المؤلفة من أكبر 19 قوة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي بغية تعزيز دور القارة الأفريقية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.// انتهى //08:22ت م0031