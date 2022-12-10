بكين 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسارتفعت مبيعات المركبات ذات العلامات التجارية الصينية خلال الأشهر الـ11 من العام الجاري بنسبة 24.2 في المئة، ما زاد من حصتها في السوق بشكل أكبر.ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، أنه خلال هذه الفترة، تم بيع حوالي 10.48 ملايين مركبة ركاب ذات علامة تجارية صينية في السوق الصينية، بزيادة 24.2 في المئة على أساس سنوي، مبينة أن حصة السوق المحلية لهذه المركبات بلغت 49.2 في المئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 5 نقاط مئوية عن العام الماضي.وفي نوفمبر وحده، ارتفعت مبيعات العلامات التجارية المحلية للمركبات بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي إلى ما يقارب من 1.13 مليون وحدة، وشكلت 54.4 في المئة من إجمالي مبيعات مركبات الركاب في الصين الشهر الماضي، بزيادة 7.6 نقطة مئوية عن العام السابق.// انتهى //08:29ت م0032