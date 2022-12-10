القاهرة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وركزت على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - خلال كلمته في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية - أن التعاون العربي الصيني تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصيانة النظام الدولي، وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى البيان الختامي للقمة العربية الصينية والذي أكد ضرورة تعزيز التشاور السياسي وتبادل الدعم ورفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، والمطالبة بحل عادل للقضية الفلسطينية والدعوة لمؤتمر دولي موسع للسلام.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ونشرت إعراب مصر عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.وتطرقت صحف القاهرة إلى تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومة بلاده وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد باعتباره السبب الرئيس لعرقلة قيام الدولة بواجباتها.// انتهى //08:55ت م0033