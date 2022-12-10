الرباط 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بانعقاد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية الأولى التي استضافتها المملكة أمس، مشيرة إلى أبرز نقاط جدول أعمال هذه القمة التي تنعقد من أجل بحث مستقبل الشراكة الإستراتيجية بين الدول العربية والصين.ونشرت مضامين الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى القمة، والذي تلاه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.وتناقلت صحف الرباط دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، لجميع بلدان المتوسط وأفريقيا، إلى الانضمام للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، عقب اختتام أعمال اجتماع المبادرة، الذي انعقد بالمغرب.رياضيًا، ركزت الصحف اهتمامها على مواجهة المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي اليوم، في الدور ربع نهائي لكأس العالم في كرة القدم في قطر 2022.// انتهى //10:44ت م0037