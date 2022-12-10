إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسعقد وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، في سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية، مع نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن المباحثات ركزت على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي.وكان وزير الخارجية الباكستاني قد وصل أمس إلى سنغافورة في زيارة رسمية.// انتهى //12:02ت م0046