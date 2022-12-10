تونس 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بانعقاد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ـ حفظهما الله ـ موردة فحوى كلمة سمو ولي العهد خلال افتتاح أعمال القمة، التي عدّ فيها أن القمة تؤسس لمرحلة جديدة بين الدول العربية والصين.ونقلت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مشاركته في أعمال هذه القمة، إلى إرساء عالم جديد أساسه التنمية والسلام، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه القمة فرصة من أجل فتح طريق جديدة وتغيير الواقع، والبحث عن أفكار ومفاهيم جديدة ومختلفة.وأبرزت صحف السبت المحادثات التي أجراها سمو ولي العهد، مع الرئيس قيس سعيِّد وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وأنبأت عن إطلاق المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة لحل الأزمة الليبية عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي.وتناولت صحف تونس تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش كلمة ألقاها في افتتاح أعمال "قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية" دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، معرباً عن استيائه من الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني .// انتهى //12:04ت م0047