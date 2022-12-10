المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسوصل فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي, وعدد من المسؤولين .// انتهى //12:24ت م0049