الباحة 16 جمادى الاولى 1444هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة- التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمم السعودية والخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : "إن هذا النجاح الذي حققته المملكة العربية السعودية في قيادة هذه القمم الثلاث يأتي من منطلق حرصها التام على تطوير العلاقات العربية الصينية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي بهدف خدمة جميع دول وشعوب المنطقة والذي يُعد تحقيقاً لدورها الريادي الإقليمي والعالمي .وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن انعقاد هذه القمم التاريخية يعد عاملاً رئيساً لدعم التعاون نحو عصر جديد من التقدم والأمن والازدهار والتنمية المشتركة ، منوهاً أن نتائج القمة السعودية الصينية ستعزز العلاقات التاريخية بين البلدين لرفع درجة التواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق الشراكات الإستراتيجية والفرص التجارية والاستثمارية إلى واقعٍ ملموس .ودعا سمو الأمير حسام بن سعود، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهما على خدمة الأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها .‎ //انتهى//12:30ت م0050