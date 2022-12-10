الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واستشارك شركة روشن، المطور العقاري الرائد في المملكة، مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في إطلاق سباق "نصف ماراثون جدة" 2022، من نادي جدة لليخوت .وشهد الماراثون سباقات متعددة الطول، ومناسبة لجميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك سباق بمسافة 4 كيلومترات المناسب للأطفال والعائلة، وسباق بمسافة 10 كيلومترات، وسباق بمسافة نصف الماراثون، أي ما يعادل 21.1 كيلومتراً.وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر أن مشاركة "روشن" في سباق "نصف ماراثون جدة" 2022 تهدف إلى بناء طريقة حياة صحية ومستدامة في المملكة، غايتها الإنسان والمجتمع السعودي بشكل عام، وفرصة هامة لتشجيع المشاركة المجتمعية لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز النشاط البدني والرفاهية بين المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار والقدرات البدنية".وتأتي رعاية "روشن" لسباق "نصف ماراثون جدة"، جزءًا من تعاونٍ أكبر بينها وبين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك لدعم مستهدفات رؤية 2030، المتمثلة في تعزيز ممارسة النشاط البدني في المملكة بنسبة 40% بحلول عام 2030، حيث تضمّنت اتفاقية "روشن" مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، تشغيل وصيانة سلسلة من القُبب الرياضية داخل مجتمعات "روشن" السكنية، وتطوير مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والترفيه التي تقدمها "روشن" لسكانها، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الرفاهية، كل ذلك في إطار رؤية "روشن" الساعية إلى تعزيز جودة حياة المواطنين في المملكة.وتعمل شركة روشن على تطوير القطاع العقاري في المملكة، بدعمٍ من صندوق الاستثمارات العامة، لتكون بذلك المطوّر العقاري الرائد في المملكة، الداعمة للتغيير والتطوير، والمسرّعة للابتكار، حيث تُصمم "روشن" مجتمعاتها السكنية لتعزيز التفاعل بين السكان، وتشجيع نمط الحياة الصحي، وتضم مجتمعاتها مجموعة متنوعة من المرافق الأساسية، مثل المساحات الخضراء، ومسارات الدراجات الهوائية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس، والمساجد، ومرافق البيع بالتجزئة، كما تعمل "روشن" على اختيار فعالياتها وشراكاتها بشكل إستراتيجي، لتعزيز القيمة المُقدمة للمجتمع السعودي بشكل عام.// انتهى //12:36ت م0052