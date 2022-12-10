الجزائر 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية المنعقدة بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض أمس، مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين.ونقلت تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ تطلع بلاده إلى العمل مع المملكة العربية السعودية والدول العربية، لجعل القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية حدثين تاريخيين في تاريخ العلاقات بين الجانبين.وتطرقت إلى تجديد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بمناسبة اليوم الدولي لمحاربة الفساد، التزامه بمحاربة كل أشكال الفساد ومحاسبة الفاسدين.وأبرزت تأكيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة موقف الجزائر حيال الملف الليبي وضرورة تبني حلولاً ليبية ومصالحة تنتهي بانتخابات تسمح لليبيين باختيار ممثليهم بكل حرية، مجدداً ثقة ودعم الجزائر للمبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي.وتناقلت صحف السبت استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهماتها في الضفة الغربية وقصفها لقطاع غزة، في خضم المواجهات مع الفلسطينيين الذين استشهد منهم ستة خلال اليومين الماضيين، واعتقال العشرات من الشبان بعد مداهمة منازلهم.// انتهى //12:37ت م0053