جدة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسغادر فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جدة اليوم.وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسفير السودان لدى المملكة عادل بن حسن بشير، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //13:09ت م0055