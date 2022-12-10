المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسزار فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، المسجد النبوي اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وشرُف بالسّلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما .وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعدد من المسؤولين.// انتهى //13:23ت م0057