الأحساء 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية .وقال سموّه : إن نجاح قمم الرياض يأتي تأكيداً على الدور الريادي والثابت للمملكة ويمثل هذا النجاح قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات العربية الصينية وتطويرها، وما تمتلكه المملكة من مكانة مرموقة ودور ريادي على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي العهد – حفظهما الله – لمواجهة المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والسعي لتحقيق الرخاء لوطننا العزيز والتنمية الاستقرار لدول المنطقة.وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //13:53ت م0059