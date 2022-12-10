الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال برنامج توعوي تثقيفي أقامته فيأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الرياض، كما نفذت القطاعات الكشفية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة برنامجاً توعوياً مماثلاً.وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد أن مشاركة الجمعية تأتي بهدف الإسهام في نشر ثقافة النزاهة لدى أفراد المجتمع وامتثال قيم النزاهة وممارستها، وذلك بتعزيز القيم الدينية والأخلاقية والوطنية التي تحث المجتمع على النزاهة، ونشر المفاهيم السليمة للنزاهة ومكافحة الفساد بين أفراد المجتمع .وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد آل عثوان أن أمانة الجمعية ستنفذ خلال الأسبوع الدراسي عدداً من الفعاليات، أبرزها ورش عمل لتعزيز قيم النزاهة في موضوعات مبادئ النزاهة في الأعمال والعلاقات، ودور الكشافة تجاه وطنهم، والطرق العملية لترشيد وحماية الموارد الوطنية، ونشر العبارات التوعوية عن النزاهة ومكافحة الفساد، وإقامة المعارض، وعقد الحوارات المفتوحة مع الكشافة والجوالة والقادة عن المناسبة.// انتهى //13:55ت م0060