عرعر 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأسهمت عطلة نهاية الأسبوع ، في تزايد المتنزهين من العائلات والشباب ، للأماكن البرية المحيطة بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ، بهدف استثمار العطلة للاستمتاع بالأماكن البرية لقضاء أجمل الأوقات وسط أحضان الطبيعة وتضاريسها، والأجواء الماطرة .وتعد " الموقدة" أو ما يسمى بالعاميّة بـ(شبّة النار )، والتي يجتمع الأصدقاء والأقرباء ، حولها ، لتضفي دفئًا على المحيطين حولها، تتسيد القهوة السعودية جلست الموقدة ، حيث يتبادلون الأحاديث ويسترجعون الذكريات الجميلة .وتشهد محال لوازم الرحلات البرية ومحال المواد الغذائية ومحطات الوقود إقبالاً من قبل المتنزهين ، وخاصة أثناء هطول الأمطار، مما أدى إلى انتعاش الحركة الشرائية .وأوضح عدد من المتنزهين لـ" واس " أنهم يشيدون وينصبون المخيمات في أماكن صحراوية قريبة من عرعر، بحيث لا تؤثر على أماكن الرعي ويحافظون على نظافة الموقع ، مؤكدين أنهم يقضون أوقاتاً ممتعة في المتنزهات البرية وممارسة بعض الرياضات المتنوعة، مثل ممارسة المشي في الطبيعة الخلابة ، وكرة القدم، والطائرة ، وغيرها .// انتهى //13:57ت م0061