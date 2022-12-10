الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس مُشاركتها في المنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب، الذي عقدته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- واستضافه (عبر الاتصال المرئي) اتحاد كشاف لبنان بمشاركة 87 شاباً وشابة يمثلون 16 جمعية كشفية عربية.وأوضح رئيس الوفد الكشفي سلطان بن علي البكيري، أن المنتدى أصدر في ختامه العديد من التوصيات، ومن أبرزها حث اللجان المختصة على تطوير برامج ووسائل العمل الكشفي بحيث توائم ما بعد كوفيد 19، ودعوة الجمعيات الكشفية والإقليم الكشفي العربي إلى إعادة تفعيل الأنشطة الكشفية ، وعودة المخيمات والأنشطة على أرض الواقع بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وكذلك الأمر بتطوير دورات مختصة في مجابهة الكوارث والحد من مخاطرها ووضع خطط لجاهزية واستمرارية العمل الكشفي مع الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الراشدين في الحركة الكشفية.وأفاد البكيري أن المنتدى أوصى الجمعيات الوطنية بإنشاء مجموعات أو نوادٍ تهتم بالمجال الصحي وعقد شراكات جديدة فيما يخص التوعية من أجل سلامة الشباب في الفعاليات والمحافل العربية والوطنية، داعياً إلى استثمار الجهود في التعامل مع الجائحة للتعريف بالدور التربوي والتنموي للحركة الكشفية على كافة المستويات.وأكد أهمية التحول الرقمي لتنمية قدرات الشباب في الجمعيات الكشفية الوطنية لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي، ويدعو إلى التشجيع على إقامة دورات تدريبية وفعاليات تهدف إلى تطوير خبرات الشباب الرقمية وتثقيف وتوعية الشباب، والعمل على تطوير قدرات الشباب في مجال التحول الرقمي لمواكبة التغيرات والتطورات العلمية ، كما أوصى المنتدى الإقليم والجمعيات إلى التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها مثل توثيق المعلومات، والأرشفة الإلكترونية لسهولة الوصول إليها وسرعة اتخاذ القرار، مع التأكيد على تطبيق إرشادات وتوجيهات الحماية من الأذى لضمان تحول رقمي آمن أثناء جميع الفعاليات الكشفية الوطنية والعربية وإشراك أولياء الأمور في هذه العملية.وأشار البكيري إلى أن توصيات المنتدى شددت على ضرورة التمكين الفاعل للشباب، والالتفاف حول مستشاري الشباب في سبيل النهوض بالعمل الكشفي على المستوى العربي والإقليمي.// انتهى //14:31ت م0062