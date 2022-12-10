تبوك 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن نجاح قمم الرياض ، يأتي تأكيداً للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء " ، موضحا أن الجميع يفخر ويعتز بمابذله سمو ولي العهد -حفظه الله- من جهود كبيرة أسهمت في تحقيق النجاح ولله الحمد ، مشيراً إلى أن ما حملته كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في القمتين قمة الرياض الخليجية الصينية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية من تأكيد للنهج القويم للمملكة العربية السعودية في سياساتها الخارجية والاقتصادية والمضي على طريق التقدم والنهضة وتحقيق التنمية المشتركة بين جميع الدول المشاركة.وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها المملكة في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمم والتميز في التنظيم والمخرجات والنتائج التي تحققت .وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.// انتهى //14:58ت م0063