القاهرة ١٦ جمادى الأولى 1444 هـ الموافق ١٠ ديسمبر 2022 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 60.9 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 951.3 مليار جنيه، مقابل 890.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 6.8%.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي / إيجي إكس 30 / بنسبة بلغت 8.79% محققًا 14838.31 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 4.05% ليصل إلى 2728.50 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر / إيجي إكس 100 / الذي أضاف نحو 5.51% إلى قيمته، ليسجل إغلاقًا عند مستوى 4019.92 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 78.6 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 5.477 مليون ورقة مُنَفّذة على 453 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.// انتهى //15:18ت م0066