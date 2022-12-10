جدة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تَوَّج صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم، الفائزين بسباق "نصف ماراثون جدة" لعام 2022م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلالر ئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والمدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني ، والذي أقيم في جدة مستقطباً أكثر من 3000 مشارك بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم من وزارة الرياضة ،وبرنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بثلاثة مسارات بلغت أطوالها (21 ، 10 ، 4) كيلو متراً.وأعرب سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن شكره لجميع المشاركين في السباق، والشركاء من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، على دورهم في دعم نجاح هذه الفعالية، قائلاً :"نسعى باستمرار لخلق فرص رياضية عالية الجودة، حيث يُمكن لكل فرد أن يتحدى نفسه ويمارس نشاطًا بدنيًا منتظماً، نحن فخورون برؤية الحماس الشديد خلال الفعاليات التي ننظمها، ونتطلع في المستقبل إلى تحقيق الأرقام القياسية في سباق ماراثون الرياض الدولي، الذي سيقام في 11 فبراير 2023".وأضاف "يعد السباق عنصراً حيوياً في كلٍ من برنامج جودة الحياة، ومبادرة "مجتمع حيوي" التي أطلقها الاتحاد، لحماية الصحة البدنية لأفراد المجتمع ومساعدتهم على عيش نمط حياة أفضل وأكثر صحيّاً".وشاركت روشن شركة التطوير العقارية الوطنية المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، برعاية سباق نصف ماراثون جدة بصفتها الشريك المجتمعي الرسمي.وجاءت نتائج السباق على النحو التالي : فاز بالمرتبة الأولى عن المحترفين كلاً من "إيرين كيمايس " عن فئة السيدات، "وايريك سانج"عن فئة الرجال من دولة كينيا، بسباق مسار 21 كيلومترًا، وكل من سارة كينيدي عن فئة السيدات من المملكة المتحدة، ووسام الفارسي عن فئة الرجال من غير المحترفين.كما حققت "سانيشا بيريز"،من دولة جنوب أفريقيا الفوز في سباق مسار 10 كيلومترات لفئة السيدات، "ورائد الجدعاني "من المملكة العربية السعودية عن فئة الرجال، وفاز كلاً من "شيخة التيماوي "عن فئة السيدات، "وصالح المالكي "عن فئة الرجال، من المملكة العربية السعودية، بسباق مسار 4 كيلومترات.// انتهى //16:09ت م0068