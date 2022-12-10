المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسغادر فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، المدينة المنورة اليوم.وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.// انتهى //16:13ت م0069