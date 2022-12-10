الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، أن توقيع "الألكسو" والبنك الإسلامي للتنمية لاتفاقية بشأن تطوير إطار مرجعي مشترك للغة العربية تعليماً وتعلماً وتقييما، يعكس التزام المملكة العربية السعودية بدورها في رئاسة المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" للدفع بهذه الاتفاقية، بما يؤكد إيمان المملكة بأهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك ودعم اللغة العربية واستخدامها كلغة مشتركة للتواصل ومحرك للتنمية وأداة علمية.وقال : "عندما حظيت المملكة العربية السعودية بثقة الدول العربية الشقيقة في رئاسة المجلس التنفيذي وإعادة انتخابها مرة أخرى، فإننا نتعامل مع هذه الثقة بقدر عالي من التقدير والاهتمام، ودورنا في المجلس لا يقل أهمية عن دورنا خارج المجلس بالعمل على النظر إلى الفرص المتاحة في دفع أفق المنظمة إلى أطر أكبر وتوسيع دائرة تأثيرها في كافة المجالات ذات العلاقة ".وأشار المقبل إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز من استخدام اللغة العربية كلغة ووسيلة للتطوير والبحث العلمي في الدول الإسلامية العربية وغير العربية، وهو ما يؤسس بدوره إطاراً مرجعياً مشتركاً للغة العربية، وسيساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية والإسلامية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الإسلامية العربية وغير العربية من خلال تشجيع وتسهيل استخدام اللغة العربية.وقدم رئيس المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" هاني المقبل شكره إلى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر على اهتمامه ودعمه للغة العربية وحرصه على وصول هذه الاتفاقية إلى هذا المستوى الذي يتوج الجهود المبذولة من "الألكسو" والبنك الإسلامي لتنمية لتطوير هذا المشروع على اعتبار أن اللغة العربية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتطوير استراتيجيات أكثر فعالية موجهة نحو توحيد مناهج التعليم والتعلم ووضع منهجية لتقييم اللغة العربية وتقويمها.// انتهى //16:15ت م0070