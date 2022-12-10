المنامة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الشقيقة، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية.وخلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة صالح بن فلاح العتيبي، أكد معاليه أهمية الدور الذي يضطلع به منسوبي السفارة في خدمة المواطنين والعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء في مملكة البحرين لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.من جانبه، نوه القائم بأعمال السفارة بما حظيت بها زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تحقيق مخرجات ستخدم العمل الإسلامي المشترك.// انتهى //16:18ت م0071