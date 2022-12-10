الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسافتتح فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، اليوم، مقر سفارة بلاده في العاصمة الرياض، بحضور معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف عبدالمجيد بن راشد السماري.حضر حفل الافتتاح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني السهلي، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.// انتهى //16:53ت م0074