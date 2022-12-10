الصياهد 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسزار سفير المكسيك لدى المملكة أنيبال توليدو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" في الصياهد الجنوبية.وأكد أن المهرجان يمثّل أيقونة ثقافية تعرّف دول العالم بتراث شبه الجزيرة العربية، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الزيارة هي الأولى له، مبدياً دهشته بهذا الاهتمام؛ خصوصاً في ظل معرفته بالإبل، إلا أنه لم يشاهدها إلا في هذه المنطقة.وقال السفير المكسيكي : " تعجبني ألوان المجاهيم والوضح، ويعجبني أيضاً اهتمام القائمين على هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة، وما لمسته من كرم للضيافة واهتمام بهذا الموروث".// انتهى //18:06ت م0095