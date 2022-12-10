الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واستنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022م، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023م)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، أن نحو 30 متحدثا من أصحاب السمو الملكي والمعالي والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص سيستعرضون خلال جلسات الملتقى أداء الحكومة للعام 2022م، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكوميةعلى المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.وأشار إلى أن الملتقى يتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش المحاور التالية : "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، "طاقة مستدامة"، "الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني"، "دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية"، "أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي"، و"تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي".وأضاف أن اليوم الثاني سيشهد عقد خمس جلسات حوارية تناقش المحاور التالية: "الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر"، "تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد"، "تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية"، و"أثر الميزانية في تمكين المرأة".كما أشار إلى أنه ستقام بالتزامن مع الملتقى ديوانية المعرفة في نسختها السادسة التي تعقد تحت عنوان "الاستثمار في المملكة.. تطلعات وفرص"، كذلك أوضح أنه ستتم إقامة معرض تفاعلي على هامش الملتقى لإبراز إنجازات المملكة، داعيًا من لم يتمكن من حضور الملتقى إلى متابعته من خلال البث المباشر عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) @MOFKSA .// انتهى //18:09ت م0096