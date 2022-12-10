القدس 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين في مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية .وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان ، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين في جنين على حاجز عسكري،مشيراص إلى أنه تم اعتقل فلسطينيين في مدينة الخليل ، تزامناً مع استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين في يطا بمدينة الخليل، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم ومنعهم من العمل فيها .// انتهى //18:18ت م0097