سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين في مدينتي الخليل وجنين
السبت 1444/5/16 هـ الموافق 2022/12/10 م واس
القدس 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين في مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية .
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان ، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين في جنين على حاجز عسكري،مشيراص إلى أنه تم اعتقل فلسطينيين في مدينة الخليل ، تزامناً مع استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين في يطا بمدينة الخليل، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم ومنعهم من العمل فيها .
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18:18ت م
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