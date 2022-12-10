الدمام 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسواصل فريق النور صدارته لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بعد تحقيقه الانتصار الثامن له على التوالي، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، في ختام مواجهات الجولة الثامنة التي جرت اليوم السبت.وأسفرت نتائج مباريات الجولة، عن فوز النور على الترجي بنتيجة (30-45)، وكسب المحيط نظيره الأهلي بنتيجة (21-19)، وتغلب القارة على الابتسام بنتيجة (31-29)، وانتصر الصفا على مستضيفه الوحدة بنتيجة (31-36).يُذكر أن مواجهة الخليج مع مضر قد تم تأجيلها، بسبب مشاركة لاعب الخليج حسن التريكي في معسكر المنتخب السعودي الأول، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2023م.// انتهى//18:27ت م0098