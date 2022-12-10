سلوى 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسشهد منفذ سلوى الحدودي (البري) اليوم، حضورا جماهيرياً غفيراً، قدموا براً لمتابعة مباريات الربع النهائي لكأس العالم 2022 في دولة قطر، التي تجمع بين منتخبي المغرب والبرتغال في الأولى، ومنتخبي إنجلترا وفرنسا في الثانية، وسط إجراءات وإرشادات متبعة للدخول إلى دولة قطر، مروراً بمنفذ أبو سمرة.ووصل عدد كبير من عشاق الرياضة من مختلف مناطق المملكة، ودول الخليج والوطن العربي والأجانب إلى ساحات منفذ سلوى منذ أول النهار، وتحديدا في مواقف السيارات الخاصة التي امتلأت، وأماكن النقل بالحافلات الترددية التي خصصت من قبل الهيئة العامة للنقل، يرتدون البعض القمصان الرياضية التي تحمل شعارات بعض المنتخبات وأرقام أشهر اللاعبين المشاركين في المونديال.وأكد عددٍ من الجمهور الرياضي، أن إلغاء الحصول على "بطاقة هيا"، مع السماح بالسفر بالهوية الوطنية، سهل الكثير للدخول إلى دولة قطر، والرغبة في حضور المباريات والاستمتاع بأجواء وفعاليات المونديال؛ متمنين للمنتخب المغربي الفوز؛ والتأهل للنصف النهائي.وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت أنه ألغي شرط الحصول على "بطاقة هيا" للراغبين بالسفر من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها إلى دولة قطر، مؤكدةً بإمكانية سفر المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية، ويجب على الراغبين في حضور المباريات التسجيل عبر منصة هيا الإلكترونية.// انتهى//18:28ت م0099