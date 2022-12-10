الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأكد رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي أن اللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية" نجحت في زمن قياسي في تجهيز المقر وإقامة منافسات اليوم الأخير من البطولة رغم قوة وغزارة الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض منذ ساعات الفجر الأولى اليوم.وقال السهلي: "أرضية مقر "قفز السعودية" تتميز بمواكبتها كامل الظروف المناخية، حيث تم اختيارها لتواكب المعايير المطلوبة بما يناسب الجياد".وأضاف "تعد الأرضية مقاومة للمطر إلى درجة كبيرة؛ لوجود تصريف ممتاز يمنع تكون أي بقع ماء، إلا في حالة الأمطار الغزيرة".وأوضح أنه تم إعادة برمجة أشواط اليوم الأخير في أوقات مختلفة، ودون حضور جماهيري نظراً للأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة المشاركين والجماهير.// انتهى //18:28ت م0100