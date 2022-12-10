الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأقرت اللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية" إقامة شوط "الجوكر" في اليوم الأخير من الأسبوع الأول في البطولة، ليكون بديلاً عن نظام شوط "جولة وجولة تمايز" بسبب الأحوال الجوية، وذلك لسلامة الفرسان والجياد كما هو المتبوع في الاتحاد الدولي للفروسية (FEI).وشهد مقر قفز السعودية اليوم السبت هطول أمطار غزيرة تسبب في إعادة جدولة برنامج منافسات اليوم الأخير وتأخر انطلاقتها.ويعد شوط "الجوكر" هو أحد أنظمة الأشواط في فروسية قفز الحواجز لإضافة منافسة وإثارة مقاربة لشوط "التمايز" وذلك لجهازية الفرسان والجياد.واختصر المصمم الإيطالي جوليانو عدد الحواجز من 12 إلى 8 ارتفاعاتها 145 متر، والحاجز الأخير 150 متر حفاظاً على سلامة الفرسان والجياد.// انتهى //18:28ت م0101