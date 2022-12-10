الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأبدى رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، المهندس هشام حطب سعادته بالتواجد في الرياض والمشاركة في بطولة "قفز السعودية".وكشف أنهم اختاروا بطولة "قفز السعودية" لتكون واحدة من برامج اعداد الفرسان المصريين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024 في باريس، وقال: "المستوى هنا كبير وعالي، البطولة تضم فرسان مصنفين عالمين أن كانوا عرب أو من أوروبا ومن بقية دول العالم".وأضاف: "البطولة تقام في مقر مميز ومتميز، التنظيم هنا رائع، ولأن الرياض في الأساس هي بيتنا الثاني وبوجود كل تلك الإمكانيات الكبيرة وتوفر الخدمات الأساسية لابد أن تكون الرياضة محطة رئيسية في الاعداد للفرسان المصرين".وتابع: "المملكة اليوم تسير في بخطى سريعة ومميزة نحو القمة في كل الرياضات وليس الفروسية فقط، فهي تسجل نجاحات في كافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها أو تقيمها، ووضح ذلك من خلال الرياضيين الكبار المشاركين".وعن الفروسية، قال المهندس حطب "السعودية ارث كبير في الفروسية، لديها فرسان أولمبيين كبار والقائمة هنا تطول، وأيضا تقدم لنا فرسان صاعدة بحق يشرفون الرياضة العربية في الفروسية، ما يقدمه اتحاد الفروسية عمل مشرف وكبير، لذلك تعاون الاتحادين المصري والسعودي لن يتوقف أولاً لأننا واحد قبل كل شيء".وأضاف: "نعم نبحث عن الاحتكاك مع الفرسان ولكن ليس من دول العالم فقط، الوضع تغير وفرساننا العرب اليوم لا يقلون أهمية ولا خبرة ولا إمكانيات عن فرسان بقية دول العالم، جميعا نثري البطولات".// انتهى //18:28ت م0102