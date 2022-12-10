جدة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساختتمت اليوم ،فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثانية التي استمرت حتى 10ديسمبر بمشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم .وشهدت الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من أحدث الأفلام، وعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتميزة .وسلط المهرجان الضوء على المواهب الشابة التي تُسهم في رسم ملامح صناعة السينما في المملكة من خلال 7 أفلام روائية طويلة، و18 فيلماً قصيراً، تم تقديمها لخبراء صناعة السينما العالميّة.وأعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر قائمة الفائزين بجوائز اليسر. وحصد جائزة اليسر الذهبية فيلم "جناين معلقة " للأفلام الطويلة وتقدّم جوائز اليُسر للمواهب الناشئة والمخضرمة في مجال صناعة الأفلام أكبر الجوائز على مستوى المنطقة، ضمن فئات الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والسينما التفاعلية.وتمّ تسليم هذه الجوائز بحضور عدد من المواهب العالمية الكبيرة في قطاع السينما.وقدّمت الجوائز لجنة تحكيم دولية من كبار صانعي الأفلام والمنتجين المرموقين.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي"محمد التركي : "حقّقت النسخة الثانية من المهرجان نجاحًا كبيرًا باستقبالها الوفود من جميع أنحاء العالم إلى هذه المدينة الرائعة. وخلال الأيام الماضية التقينا لتكريم صناعة السينما والمواهب المذهلة على المستويين الإقليمي والدولي.ويسعدنا اختتام المهرجان بدعم إبداعات صانعي الأفلام الناشئين والمخضرمين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، ونقدّم تهانينا الحارّة لجميع الفائزين".بالعرض العالمي الأول للفيلم السعودي "طريق الوادي" الذي أنتجه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).// انتهى //18:33ت م0103