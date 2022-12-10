الأحساء 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسنظمت هيئة التراث ومحافظة الأحساء، بالتعاون مع أمانة الأحساء، محاضرة بعنوان: "الزخارف الأحسائية.. بصمة وهوية"، ضمن فعاليات مهرجان: "واحة الأحساء"، بحضور عددٍ من المثقفين والمثقفات من داخل وخارج الأحساء، وذلك على مسرح الخيالة بمتنزه عين نجم في مدينة المبرز .ودعا الباحث في الموروث والتراث العمراني، الخبير في المجالين الهندسي والمعماري، المهندس عبدالله الشايب، خلال المحاضرة المعماريين والمعماريات في المكاتب الهندسية والاستشارية، إلى تسويق العمارة الأحسائية الإسلامية، واستلهامها مفرداتها والاستفادة منها في التصاميم الحديثة، وشرح جمالياتها وتسويقها.وأكد أن الفنان الأحسائي، أبدع في متممات العمارة في الأحساء، كالأبواب، والنوافذ، وتكسية السطوح (الحوائط)، والزخرفة على اختلافاتها، واستخدام الجص الحساوي في التكسية أو في التشكيل الفني عبر النقش (الأرابسك) وهي الزخرفة الجصية، واستخدام الجص، مبيناً بعض التفاصيل الخاصة بالتشكيلات المعمارية المختلفة والزخرفة الأحسائية الإسلامية، إضافة إلى حضارة الأحساء القديمة حتى إعلان اليونيسكو بأن الأحساء موقع تراث عالمي في 2018م، ودخول واحة الأحساء بكاملها كأكبر جغرافية تعلنها اليونسكو في وقت واحد بـ 12 مكوناً، وتسجيلها في موسوعة جينيس كأكبر واحة نخيل في العالم، وأن الإنسان الحساوي، أبدع في المدن التاريخية بتشكلاتها المدنية من القلاع، والمساكن، والمساجد، والقصور، والعرشان، والحمامات، والأسواق.من جانبه، أوضح رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن نشاطات هيئة التراث، ونادي الأحساء الأدبي في المهرجان، حيث تضمنت معلومات قيمة وثرية عن الزخارف الأحسائية، التي تميزت بتميز إنسان هذه الأرض الطيبة، ولعراقة هذا الموروث التراثي الثقافي في الأحساء.ونوه إلى أن المحاضرة سلطت الضوء على نماذج متعددة جميلة وثرية من هذا الموروث الذي تميزت به العمارة في الأحساء منذ القدم، مشيراً إلى ان فعاليات المهرجان تستمر حتى الـ ٢٠ ديسمبر الحالي.// انتهى //18:34ت م0104