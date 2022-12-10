الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسيعد الفارس مشاري الحربي أحد الفرسان السعوديين المميزين في رياضة "قفز الحواجر"، حيث شارك مع 112 فارس وفارسة سعوديين في النسخة الثانية من بطولة "قفز السعودية"، وظفر بالمركز الثاني في شوط الجولة المتوسطة لفئة الأربع نجوم خلال أسبوع البطولة الأول.وقال الحربي "سعيد بالمشاركة في النسخة الثانية على التوالي في هذه البطولة المميزة، وأشكر الاتحاد السعودي للفروسية منحي وزملائي الفرسان السعوديين فرصة المشاركة فيها والاحتكاك بالنجوم المصنفين عالميين، هي فرصة أكثر وأكبر لتطوير أنفسننا ولمنحنا فرصة تشريف وطننا في مثل هذه الأحداث التي يتسابق الجميع للمشاركة فيها".وأضاف: " في النسخة الأولى فزت ولله الحمد بالمركز الأول في شوط الجولة الصغرى لفئة النجمة الواحدة، واليوم أحقق المركز الثاني في شوط الجولة المتوسطة لفئة الأربع نجوم، في قادم البطولات بإذن الله وتوفيه سأكون في مركز أفضل ومستوى أكبر، وأشكر كل من دعمني وساهم في وجودي في هذا المحفل الكبير".وشدد الفارس الحربي على أن تنظيم البطولة رائع جدًا في النسخة الأولى والثانية، مؤكداً أن ذلك ما جعل الجميع يتسابق للمشاركة فيها ويحرص عليها، وقال : " التنظيم أبهرنا بشكل كبير، وفي هذه النسخة بالذات وبإعداد مشاركين أكبر من النسخة الماضية، أتمنى استمرار نسخ هذه البطولة لأعوام أكثر لتكون فرصة للفرسان السعوديين وخاصة الصاعدين أكبر".// انتهى //18:47ت م0106