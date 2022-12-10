الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأكد الفارس الإيرلندي بيرترام ألين أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها السعودية خلال شهرين، وذلك للمشاركة في بطولة "قفز السعودية" في نسختها الثانية، حيث كانت الزيارة الأولى له في أكتوبر الماضي خلال استضافة الرياض بطولة "لونجين" العالمية بسبب مناسبة الوقت وتصنيف البطولة المميز.ويعد بيرترام (26 عاماً) أحد المصنفين عالمياً (الـ 42 عالمياً وحاصل على 10 ألقاب وميداليات عالمية) وحصل على العديد من الجوائز الدولية، أبرزها المركز السابع في ألعاب الفروسية العالمية 2014، والمركز الثالث في نهائي كأس العالم 2015، والأول في بطولة أوروبا 2010، والثاني في بطولة أوروبا 2013 إضافة لحصوله على ثلاثة جوائز في كأس العالم والمركز الـ 15 في دورة الألعاب الصيفية 2021 في طوكيو.وقال بيرترام: "ما دفعني للمشاركة في "قفز السعودية" مناسبة توقيتها حيث تحدثت مع شقيقي ومالك الجواد، أبلغتهم بالبطولة وأنها ستكون فرصة رائعة لي".وعلى مستوى بطولة "قفز السعودية"، أوضح بيرترام أن التنظيم المميز للبطولة الأولى وبحسب ما أخبره أحد زملائه الذين شاركوا في النسخة الأولى من "قفز السعودية" دفعه لاتخاذ قرار المشاركة، مشيداً بمستوى المرافق الرائعة من بداية من الميدان الرئيس إلى جانب ميادين الإحماء إضافة إلى الاسطبلات الكبيرة والمتعددة وهو الأمر الذي يطمح إليه كل فارس".وزاد "المنافسة مستواها عالي، في اليوم الثاني من البطولة شارك 200 جوادًا مما يعني بأن العدد كبير والمنافسة مستمرة".// انتهى //18:47ت م0107