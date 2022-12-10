القدس المحتلة 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، أن تقرير النادي لهذا العام يؤكد أعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 فلسطيني بينهم 811 طفلاً و153 سيدة فلسطينية ، وذلك خلال عمليات الاقتحام والمداهمات التي تقوم بها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، لافتاً النظر إلى أن 2134 اعتقلتهم تلك القوات إدارياً.وأضاف ، أن الأسرى داخل معتقلات الاحتلال يعيشون ظروف اعتقال قاسية من عزل إنفرادي، وإهمال طبي، واقتحام لأقسام المعتقلات في انتهاك لكل القوانين الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بالتدخل العاجل؛ لإنهاء معاناة الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //18:51ت م0108