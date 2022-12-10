الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسيعلن الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية عن إقامة ثلاث دورات الدورة الأولى من 10 - 15 ديسمبر للسيدات في الدمام والدورة الثانية للرجال في الرياض من 24 - 29 ديسمبر والدورة الثالثة في جدة للسيدات من 14 - 19 يناير القادم .وتخضع الدورات إلى رسوم 3000 ريال واختبار قبول في أول يوم من أيام الدورة ويمنح المتخرج شهادة من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية معتمدة محلياً ودولياً صالحة لمدة سنتينوتأتي الدورات في إطار برامج الاتحاد لتأهيل وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة في المسابح والشواطئ، التي يسعى من خلالها إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عبر نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية والحد من ظاهرة الغرق.// انتهى //20:12ت م0112