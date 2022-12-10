رفحاء 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساكتست فياض الحجرة جنوب شرق محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، باللون الأخضر، وتزينت مساحاتها بأنواع النباتات بمسمياتها المختلفة التي تفوح منها رائحة الربيع العذبة في ظل الأجواء العليلة، والتي رفعت معدل التنزه بشكل ملاحظ ليجعلها وجهة الكثير من متتبعي الأجواء الربيعية من مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.ورصدت "واس" جمال الفياض التي توشحت باللون الأخضر وأصبحت حدائق غناء، راسمةً لوحات إبداعية من الجمال، بروائح البابونج والنفل والرّشاد والقيصوم والشيح وغيرها من النباتات البرية بمسمياتها المختلفة وسط تغريدات العصافير التي لا تنقطع عنها، باعثةً في النفس المتعة والانشراح.// انتهى //21:39ت م0120