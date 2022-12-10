جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساختتمت اليوم بطولة كأس موسم حائل للهجن، التي شهدت تنافساً قوياً بين الملاك المشاركين على ميدان حائل للهجن، وانتهت بتكريم 6 فائزين بجوائز إجمالية تصل إلى 175 ألف ريال.ويأتي (الكأس) ضمن فعاليات موسم حائل بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للهجن، وخصص الشوط الأول لفئة الحيل، وشارك فيه 27 مطية، وفاز في المركز الأول المطية (جوري) للمالك سفر سالم العتيبي والهجان نايف سليم للجهني، وجاء بالمركز الثاني المطية (جذابة) للمالك سويح نخلان الشمري والهجّان فيصل صبيح الحويطي، فيما جاءت المطية (زعفرانة) للمالك سفر سالم العتيبي والهجان رواف عبدالله الحويطي ثالثاً.أما شوط الزمول، فاستطاعت المطية (متعب) بالظفر بالمركز الأول للمالك محمد عطية المسعودي والهجان إبراهيم صالح الحويطي، وجاءت المطية (شامخ) للمالك مبارك محمد القحطاني والهجان سالم القحطاني في المركز الثاني، كما جاءت المطية (الهبوب) للمالك مبارك محمد القحطاني والهجان نايف سليم الجهني في المركز الثالث.ويحصل الفائز في المركز الأول على جائزة قدرها 50 ألف ريال، والمركز الثاني على 20 ألف ريال، والثالث على 17,500 ريال، حيث تنافسوا في شوطين لماراثون طوله خمسة كيلومترات.يشار إلى أن كأس موسم حائل للهجن هو ثالث البطولات الرياضية التي أقيمت ضمن فعاليات موسم حائل 2022، بعد بطولتي كأس موسم حائل للصقور بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، وكأس موسم حائل للسهام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسهام، وأقيمت هذه البطولة بهدف إبراز رياضة سباقات الهجن والمحافظة على الموروث الثقافي، وتوسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة وتنافس كبير في كل الميادين.// انتهى //21:40ت م0121