عام / أمطار على منطقة الباحة
السبت 1444/5/16 هـ الموافق 2022/12/10 م واس
الباحة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10ديسمبر 2022 م واس
شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها . وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها . وعددا من منتزهاتها.
سالت علي إثره عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
21:40ت م
0122