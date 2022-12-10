الباحة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10ديسمبر 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها . وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها . وعددا من منتزهاتها.سالت علي إثره عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:40ت م0122