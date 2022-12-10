نيامي 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسدشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، ومعالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث الطبيعة النيجري لاوال مفاجي، أمس، مشروع توزيع لحوم الأضاحي لمستحقيها في جمهورية النيجر، الذي يأتي في إطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ويديره البنك الإسلامي للتنمية.وجرى التدشين تسليم 4000 رأس من لحوم الهدي والأضاحي هدية من المملكة لجمهورية النيجر.وأوضح السفير الحربي أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة في جمهورية النيجر، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.من جانبه، قدّم الوزير النيجري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما غير المحدود وإسهامهما بالوقوف مع الشعب النيجري، مؤكداً أن المملكة بلد الخير والعطاء وتقف دائماً إلى جانب الشعب النيجري، وأن ما تقوم به من برامج ومشاريع إنسانية يجسد دورها الريادي في العمل الإنساني.ويأتي مشروع توزيع لحوم الهدي والأضاحي في إطار الجهود المتواصلة من المملكة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //21:50ت م0123