عنيزة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساختتم ملتقى الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة عنيزة أمس فعالياتة ويرامجة، الذي نظمتمة جمعية الإعلام والعلاقات العامة بعنيزة بالشراكة مع غرفة عنيزة في مقر مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة تحت شعار "نحو إعلام فاعل ومتفاعل".وتناولت جلسات الملتقى 9 محاور في مجالات التنمية ومجال الإعلام والعلاقات العامة وتمكين الكوادر الوطنية في الإعلام والمواهب الإعلامية الشابة ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى محور إنجازات المرأة السعودية والإعلام وصناعة المحتوى الاقتصادي والإعلام ودوره المؤثر في تعزيز المباردرات الاجتماعية، التي شارك فيها نخبة من المختصين في مجالي الإعلام والعلاقات العامة من مختلف مناطق المملكة.// انتهى //21:52ت م0124