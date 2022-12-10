الدوحة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسهنأ المشجعون السعوديون أشقاءهم المغاربة، بعد فوز "أسود الأطلس" على نظيره منتخب البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.وشهدت منطقة "البيت السعودي" احتفالات واسعة احتفالاً بالفوز الثمين الذي شهده ملعب الثمامة، مسجلاً إنجازاً غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية، كما حافظ على مكانته كأقوى خط دفاع في المونديال، اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.وكان البيت السعودي قد شهد توافد أعداد حاشدة من المشجعين من المملكة وشتى الجنسيات، امتلأت عقبه الطاقة الاستيعابية للمنطقة، الذين شاهدوا المباراة على الشاشة العملاقة في البيت السعودي، وشاركوا في الاحتفالات التي أعقبت المباراة احتفالاً بفوز منتخب المغرب، وتعرفوا أيضاً على العرضة السعودية، والفلكلور وفنون مختلفة يؤديها موهوبون وفنانون سعوديون.إلى ذلك، يلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع منتخب فرنسا (حامل لقب كأس العالم) ونظيره الإنجليزي.// انتهى //22:23ت م0132