القاهرة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسواصلت عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب - 2" الذي تستمر فعالياته بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود بمصر.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ أن التدريب تضمن تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في توحيد المفاهيم وصقل المهارات، بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة المستخدمة في مجال تأمين الحدود المشتركة بين الجانبين، وكذلك التدريب على إحباط محاولات التسلل عبر الساحل.// انتهى //22:36ت م0134