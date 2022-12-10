الجزائر 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مباحثات اليوم، مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو، الذي يزور الجزائر حالياً، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة للتخطيط.وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن الجانبين ناقشا التعاون الثنائي وسبل الارتقاء به في المجالات كافة، وفي مقدمها التبادل التجاري والتعاون العسكري والطاقة.// انتهى //22:57ت م0138