الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واستوجت سمو الأميرة نجلاء بنت عبدالرحمن بن سعد المدير التنفيذي لموسم الدرعية فريق الزوجي الذي يضم لاعبي التنس؛ دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش بلقب بطولة "كأس الدرعية للتنس" لفئة الزوجي، التي تنظمها وزارة الرياضة ضمن فعاليات موسم الدرعية 2.وأقيمت ختام منافسات الزوجي في أجواء مميزة للغاية عكست تميز هذه النسخة من البطولة، حيث نجح الثنائي دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش، في الفوز على الثنائي أندري روبليف وزميله ماتيو بيريتيني، بعد مواجهة قوية، انتهت بنتيجة 7-6 ، 4-6 ، 10-7.// انتهى //23:06ت م0139