رياضي 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسوسط أجواء شتوية، شهد ثالث أيام منافسات كأس الدرعية للتنس المقامة في قرية الدرعية الرياضية، مباراة استعراضية للتنس، شارك فيها عدد من اللاعبين واللاعبات السعوديات، في مواجهة ترفيهية أمام عدد من محترفي لعبة التنس، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.وشارك في المباراة كل من؛ النجم السويدي ماتس ويلندر، واليوناني ستيفانوس تيتيباس، وغريغور ديمتروف، ومن اللاعبين السعوديين؛ عمار وسعود الحقباني، واللاعبات يارا الحقباني، ولارا بخاري، إضافة إلى ستيفان بوجيك، وغيرهم من النجوم والمؤثرين.وأتاح موسم الدرعية للزوار الاستمتاع بمشاهدة منافسات كأس العالم عبر شاشة موزعة في مواقع متعددة بالموسم، كما أتاح الموسم للزوار التسوق في عدد من الأجنحة في أرجاء قرية الدرعية الرياضة، منها؛ محل "راحلة" والذي يقدم منتجات بتصاميم سعودية كالملابس والحقائب والعطور، و"درعية تنس كوب"الذي يعرض للزوار مقتنيات تذكارية للتنس منها الكرات والقمصان والبلوفرات المختلفة، فيما حضرت البراندات العالمية في "باترن" والذي يتيح شراء كرات التنس وبلوفرات وأحذية عالمية يستخدمها لاعبون التنس، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من المطاعم والمقاهي.يشار إلى أن موسم الدرعية 2022 يواصل الإبداع في فعالياته المصاحبة ومنها؛ رسم ثلاثي الأبعاد مكتوب عليها كلمة الدرعية، حيث يقوم الزوار بإكمالها من خلال إدخال كرات التنس لتصبح جملة واضحة.// انتهى //23:19ت م0141