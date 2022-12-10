الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساختتمت اليوم، منافسات نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022، التي استضافتها الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة 208 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.وتوّج الفائزين رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشونغ وون تشو، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو العميد الدكتور أحمد الزيودي.وحصدت اللاعبة الأردنية جومانا الصادق الميدالية الذهبية الأولى للأردن في تاريخها ضمن منافسات الجائزة الكبرى للتايكوندو، قبل أن يتمكن زميلها زيد كريم من حصد الميدالية الذهبية الثانية.وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب الأردني زيد كريم الميدالية الذهبية والمركز الأول لوزن تحت 68 كجم بعد تغلبه على اللاعب الأوزباكستاني أولجبيك راشتوف الذي حل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وجاء التركي هاكان ريكبير في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.وفي منافسات وزن تحت 58 كجم، حقق اللاعب الكوري جون جانج الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب التونسي محمد خليل جاندوبي، فيما جاء الفرنسي كريان رافييت في المركز الثالث.وفي منافسات وزن تحت 68 كجم، حصد اللاعب الإيفواري شيخ صلاح سيسيه المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبه على المكسيكي كارلوس سانسوريس في المباراة النهائية، وجاء المقدوني ديجان جورجفيسكي في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 68 كجم، حصد اللاعب الإيطالي سيموني أليسيو الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كجم، بعدما تغلّب في المباراة النهائية على اللاعب الكوري جيون ووه سيور، الذي حقق المركز الثاني والميدالية البرونزي، تلاه المصري سيف عيسى في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة التايلاندية بانيباك ونغباتاناكيت الميدالية الذهبية لوزن تحت 49 كجم، بعد تغلبها على التركية ميرف دينسيل التي حصلت على الميدالية الفضية والمركز الثاني أمام الإسبانية أدريانا سيريزو إيغلاسيس التي جاءت في المركز الثالث وتالت الميدالية البرونزية، وفي وزن فوق 67 كجم، حصدت التركية سود يارين أوزوناكافادار المركز الأول والميدالية الذهبية أمام البريطانية بيانكا كوك التي حلت في المركز الثاني، وجاءت التركية نافعة كاس في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية.وفي وزن تحت 57 كجم، حققت الصينية زونغشي بو المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها التركية هاتيس كوبرا إلغون في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، وحلّت الكندية سكايلر بارك في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 67 كجم، حصدت اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق المركز الأول والميدالية الذهبية بفوزها على الصينية مينغيو تشانغ التي حلّت في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، أمام الفرنسية ماجدا ويت هينين.الجدير بالذكر أن نهائيات الجائزة الكبرى هي أكبر وأهم حدث رياضي سنوي على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكوندو والمصنفة من فئة الـ10 نجوم، لا سيما على صعيد التصنيف الدولي والأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، حيث تمنح البطولة 100 نقطة لصاحب المركز الأول و60 نقطة لصاحب المركز الثاني، و36 نقطة لصاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى جوائز مالية للفائزين، ويتأهل للبطولة فقط نخبة اللاعبين في كل وزن من الموازين الأولمبية.// انتهى //23:37ت م0143