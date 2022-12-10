الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي لرياضة كرة المناورة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 14-17 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة إلى جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء المقبل.ويرأس وفد المنتخب السعودي في مشاركته بالبطولة صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة المناورة، ويضم الوفد أيضاً عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد المسحل، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالعزيز بن سعد الهزاني وأخصائي أول لتطوير الأعمال بالاتحاد ليلى عوض الحامدي، إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين المكون من المدرب هاني محمد ومساعده إبراهيم المقبل، إضافة إلى 6 لاعبين هم: محمد الغنام، رائد الثنيان، سلطان فاخوري، خالد الجندل، أحمد المحيشي وعبدالله الحقباني.من جهته، ثمَّن صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد، الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي ما أثمر عن تطور كبير وملحوظ في الوسط الرياضي بالدعم غير المحدود تسجيل المنتخب الوطني لرياضة كرة المناورة مشاركته الأولى في بطولة العالم.وأشاد سموُّه بالجهد والاهتمام الكبيرين من جانب وزارة الرياضة التي يقودها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وذلك بتسخير الإمكانات كافة، وتوفير ما يلزم بما يسهم في تطوير جميع الاتحادات بما فيها اتحادنا ومشاركته العالمية الأولى.وأعرب عن أمله في أن يقدم اللاعبون في بطولة العالم صورة مشرفة للرياضة السعودية على الرغم من أن اللعبة تخطو خطواتها الأولى في المملكة وتستهدف في هذه البطولة مزيدًا من الاحتكاك لاكتساب الخبرات.يذكر أن رياضة كرة المناورة هي رياضة يشارك فيها مجموعة من اللاعبين برمي الكرة على الفريق المنافس ومحاولة تفادي ملامسة الكرة المرمية من الفريق الخصم، الهدف من اللعبة هي إقصاء جميع اللاعبين من الفريق المنافس للفوز.// انتهى //23:39ت م0144